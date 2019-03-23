Вашингтон, 23 марта, 2019, 04:08 — ИА Регнум. США хотят, чтобы Иран вернулся за стол переговоров для решения проблем, которые якобы не мог решить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), сообщил высокопоставленный представитель администрации президента США журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Интерес к Ирану в США

«Важно, чтобы Иран снова вернулся за стол переговоров для решения проблем, которые не мог решить СВПД. Мы думаем, это возможно», — приводит его слова РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что именно с целью вызвать Иран за стол переговоров и проводится жесткая санкционная политика против исламской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), также известный как «ядерная сделка», был заключен между лидерами Ирана, России, Китая, США, Франции, Германии и Великобритании в 2015 году. Документ отменял санкции против Ирана, которые связаны с ядерной программой страны. Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил об одностороннем выходе из договора и введении санкций против Ирана.