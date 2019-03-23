Волоколамск, Московская область, 23 марта, 2019, 04:01 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате возгорания, случившегося в частном доме в подмосковном Волоколамске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ Московской области.

Moscow.mchs.ru Ликвидация пожара

Сообщается, что пожар произошел в частном доме № 33 по улице Первомайской. В ликвидации возгорания принимали участие 22 человека личного состава и восемь единиц техники. По официальным данным, есть пострадавшие. Как уточняет агентство «Москва», в результате пожара погибли два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в частном доме в Самаре произошел пожар. Спасателям удалось ликвидировать возгорание и спасти одного мужчину. Однако при пожаре погибли три человека, их личности устанавливаются.