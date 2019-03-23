Кишинёв, 23 марта, 2019, 03:22 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон уверен, что пропрезидентская Партия социалистов должна принят участие в формировании парламентского большинства и правительства. Об это Додона заявил в эфире телеканала НТВ-Молдова.

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В противном случае, предупредил Додон, у Молдавии будут проблемы с ценой на российский газ и экспортом товаров в Россию. «Если не будет правительства, парламентского большинства, в котором примут участие социалисты, то, поверьте, у нас будут проблемы с этим», — сказал президент.

В свою очередь правящая в Молдавии Демпартия надеется, что переговоры с парламентскими партиями и независимыми депутатами позволят уже на следующей неделе создать большинство. Как заявил глава парламентской фракции Демпартии, и.о. премьера Павел Филип, до сих пор демократы пытались провести переговоры только с блоком ACUM, но после получения отказа обратятся и к другим фракциям.

Напомним, 24 февраля в Молдавии прошли выборы в парламент. Мандаты в итоге распределились следующим образом: пропрезидентская Партия социалистов — 35 мандатов, правящая Демократическая партия — 30, оппозиционный блок ACUM — 26, партия «Шор» — семь мандатов. Еще три места достались независимым кандидатам, близким к Демпартии.

Наиболее вероятным сценарием является создание коалиции Демократической партии Владимира Плахотнюка и Партии социалистов Игоря Додона. Перед этим, однако, и Демпартия и Партия социалистов решили формально пригласить на переговоры оппозиционный блок ACUM, который сразу заявил, что не станет вести переговоров ни с Плахотнюком, ни с Додоном.

Сразу после выборов Додон предпринял визит в Москву, где пытался убедить российских «партнеров» поддержать коалицию социалистов с Демпартией. Однако, по информации молдавских СМИ, не добился успеха.