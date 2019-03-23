Сургут, Югра, 23 марта, 2019, 03:22 — ИА Регнум. Мэр Сургута Вадим Шувалов встретился с делегацией из Молдавии, передает телерадиокомпания Сургутинтерновости.

Admsurgut.ru Встреча с делегацией из Молдавии

Сообщается, что в ходе встречи Шувалов обсудил с молдавскими делегатами налаживание контактов в области туризма, культуры, промышленности и спорта. Представители Молдавии поблагодарили главу Сургута за поддержку молдавской диаспоры, а также пригласили его в республику с ответным визитом.

Представители Молдавии также отметили, что заинтересованы в экспорте продукции из республики в Югру. В частности, речь шла об экспорте соков, вина и крепких алкогольных напитков.