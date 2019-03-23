Киев, 23 марта, 2019, 03:14 — ИА Регнум. Мощный телевизионный канал на русском языке должен быть создан на Украине, заявил кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский в интервью Ictv.

Kvartal95 official Владимир Зеленский

«Нужно сделать русскоязычный мощный канал, который был бы международным, — заявил Зеленский.

Напомним, в преддверии выборов наиболее популярный кандидат в президенты Украины Зеленский дал интервью телеканалу Ictv, в котором он сказал, что возвращение Крыма — вопрос не столько Киева, сколько Москвы.