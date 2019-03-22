Киев, 23 марта, 2019, 02:54 — ИА Регнум. Шанс вернуть Крым в состав Украины есть в случае смены власти в России, заявил кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский в интервью Ictv.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Крым вернётся, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России», — заявил Зеленский.

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Напомним, 31 марта на Украине пройдут выборы президента. Зеленский пока является фаворитом, хотя и его рейтинг не превышает 25%.