Москва, 23 марта, 2019, 02:38 — ИА Регнум. Размер дорожных знаков нужно сохранить из соображений безопасности, сообщает Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Установка дорожных знаков

Соответствующее обращение СПЧ направил на имя российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Отмечается, что решение об уменьшении размера дорожных знаков было принято без должного учета мнения врачей, страховщиков и автовладельцев.

Совет полагает, что снижение размеров дорожных знаков отрицательно скажется на безопасности дорожного движения.

Напомним, речь идет о пункте 5 протокола правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от 29 ноября 2018 года № 1, которое СПЧ предлагает отменить.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ряде российских городов уже установлены знаки уменьшенных размеров. Размер знаков в ряде случаев уменьшен до 35 см, что в два раза меньше действующего стандарта.