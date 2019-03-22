Лондон, 23 марта, 2019, 02:47 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Тереза Мэй может отказаться выносить на голосование в Палату общин соглашение по условиям выхода страны из ЕС, если оно не получит достаточную поддержку среди депутатов, сообщает BBC со ссылкой на письмо главы британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Согласно письму, если соглашение не получит достаточной поддержки депутатов или же Палата общин снова проголосует против, то Великобритания попробует запросить еще одну отсрочку по Brexit у руководства ЕС. Также Мэй рассмотрела и вариант выхода без предварительного соглашения:

«Мы можем выйти без соглашения 12 апреля, но, судя по заявлениям Палаты общин, она не поддержит это решение», — отмечает Мэй.

Она добавила, что, если у сделки по условиям Brexit появилась достаточная поддержка, то соглашение будет отправлено в парламент на голосование уже на следующей неделе. В случае одобрения сделки Великобритания выйдет из ЕС 22 мая.