Москва, 23 марта, 2019, 02:16 — ИА Регнум. Успешная сертификация самолетов Boeing 737 MAX для полётов наглядно демонстрирует рыночную систему в западных странах, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Anna Zvereva Boeing 737 MAX

«И ещё одна красноречивая деталь. Вероятно, не последняя: в США сейчас выясняют, как модель 737 Мах вообще прошла сертификацию. Это и есть тот «цивилизованный рынок», про который нам уши прожужжали наши либерал-реформаторы? Судя по всему, он и есть», — заявил сенатор.

Пушков отметил, что компания Boeing просила у авиаперевозчиков дополнительные деньги за установку опции, способной предотвратить крушение самолёта.

«Как это по-рыночному! «Цивилизованный рынок» обошёлся в 346 человеческих жизней. Было бы больше, если бы мир не взбунтовался», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, после двух авиакатастроф с участием авиалайнера Boeing 737 MAX в США начато расследование процесса сертификации самолетов этой модели. Позднее, 21 марта, к расследованию процесса сертификации подключилось и ФБР.