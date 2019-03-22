Сыктывкар, 23 марта, 2019, 02:11 — ИА Регнум. Ветеран педагогического труда Евгений Попов, который в 2018 году перевел все свои сбережения детскому приюту «Гаврош» (Коми), скончался на 87 году жизни, сообщает Межрайонный центр социального обслуживания населения «Доброта».

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / АНО ЦСОН «ДОБРОТА» Евгений Васильевич Попов

Центр отмечает, что Попов жил в селе Айкино, где работал педагогом и занимался общественной деятельностью.

«Был скромным и благородным человеком, любящим детей», — говорится в сообщении.

Напомним, Попов в прошлом году перевел свои сбережения, накопленные за долгие годы, в центр для сирот «Гаврош». Сумма составила миллион рублей.