Вашингтон, 23 марта, 2019, 02:00 — ИА Регнум. Демократическая партия США стремительно радикализуется, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп и демократы

«Демократы становятся радикальной партией. Посмотрите, что они хотят сделать с Верховным судом, с возрастным цензом для избирателей — разрешить голосовать с 16 лет. Они становятся радикальными», — заявил Трамп.

Также Трамп назвал дискуссии о «российском вмешательстве» в выборы президента США чепухой и поводом для «охоты на ведьм».

В ходе интервью американскому президенту задали вопрос, с каким кандидатом от Демпартии он хотел бы соперничать на выборах 2020 года. Трамп назвал бывшего вице-президента Джозефа Байдена, сенатора Берни Сандерса и бывшего техасского конгрессмена Бето О'Рурка.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта газета The Wall Street Jounal заявила о намерениях экс-вице-президента США Джо Байдена участвовать в президентской гонке в 2020 году. Газета подчеркивает, что 19 марта Байден обратился к своим сторонникам, чтобы рассказать им о планах своего выдвижения в качестве кандидата на пост президента в 2020 году.