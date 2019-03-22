Москва, 23 марта, 2019, 01:50 — ИА Регнум. Украинское руководство пока не предлагает конструктивных решений проблем в газовой сфере, написал российский премьер-министр Дмитрий Медведев в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В этом году истекает срок действия соглашения в газовой сфере и необходимо определиться, что делать дальше, — написал Медведев. — Пока мы каких-то серьезных сигналов от действующих властей на Украине на эту тему не имеем».

https://twitter.com/MedvedevRussia/status/1109141500993122304

Напомним, Медведев 22 марта принял участие в переговорах с делегацией украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», посвященных решению проблем с газом.