Брюссель, 23 марта, 2019, 01:49 — ИА Регнум. Упорная работа премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по соглашению с Брюсселем об условиях выхода страны из состава ЕС достойна уважения, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в свой речи по итогам саммита Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Я считаю, что Мэй с чистой совестью участвовала в разработке соглашения, которое могло бы стать хорошей основой (будущих отношений между Великобританией и ЕС — прим. ИА REGNUM ), она борется за это. Это достойно уважения», — заявила она.

Меркель подчеркнула, что на саммите стран — членов Евросоюза Мэй произвела именно впечатление человека, который борется за Brexit. Она добавила, что дальнейшие шаги в деле выхода Великобритании из ЕС зависят уже от британцев.

Как сообщало ИА REGNUM, выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза должен был состояться 29 марта 2019 года. Однако Великобритания запросила у ЕС отсрочку, так как соглашение об условиях выхода до сих пор не принял британский парламент. На саммите ЕС было принято решение дать отсрочку Великобритании при условии, что соглашение по Brexit будет одобрено парламентом страны.