Киев, 23 марта, 2019, 01:36 — ИА Регнум. Грядущие президентские выборы на Украине действующий президент этой страны Петр Порошенко рассчитывает выиграть, заявил он телеканалу «Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM

"Конечно, я могу сказать, что я абсолютно уверен в собственной победе», — заявил Порошенко.

Напомним, выборы на Украине пройдут 31 марта. Всего было зарегистрировано 44 кандидата. Рейтинг Порошенко не превышает 18% при том, что каждый шестой избиратель еще не определился, за кого проголосует.

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