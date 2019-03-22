Токио, 23 марта, 2019, 00:58 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Нарита», расположенном недалеко от японского Токио, столкнулись два грузовых самолета, передает телеканал NHK.

(сс) lkarasawa Самолет компании FedEx в аэропорту «Нарита»

Сообщается, что самолет компании All Nippon Airways (ANA) врезался в почтовый самолет компании FedEx. В результате аварии у самолета ANA повредилось хвостовое оперение, а у почтового самолета был поврежден один из двигателей. Оба воздушных судна должны были вылететь в Шанхай, однако из-за происшествия пришлось отменить вылеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в аэропорту «Мехрабат» в столице Ирана Тегеране загорелся самолет при посадке. На борту находились около ста человек.