Москва, 23 марта, 2019, 00:30 — ИА Регнум. Накануне 20-летия агрессии президент Сербии призвал «простить» НАТО за агрессию. А Гаагский международный трибунал по бывшей Югославии осудил на пожизненное заключение героя сербского народа Радована Караджича. Именно Р. Караджич создал Республику Сербскую, которая защитила сербов Боснии и Герцеговины от этнической чистки и геноцида.

НАТО бомбит Югославию. 1999

Россия должна знать и помнить, что и как это было в судьбе сербского народа и чем это стало для судьбы России. И как много десятилетний противник СССР — Югославия — вновь став Сербией, разделил общую судьбу с Россией, которую так же систематически убивал Запад.

20-летие агрессии НАТО против Югославии обсуждают за круглым столом ИА REGNUM