Агрессия НАТО против Югославии: прошло 20 лет: видео
Москва, 23 марта, 2019, 00:30 — ИА Регнум. Накануне 20-летия агрессии президент Сербии призвал «простить» НАТО за агрессию. А Гаагский международный трибунал по бывшей Югославии осудил на пожизненное заключение героя сербского народа Радована Караджича. Именно Р. Караджич создал Республику Сербскую, которая защитила сербов Боснии и Герцеговины от этнической чистки и геноцида.
НАТО бомбит Югославию. 1999
Россия должна знать и помнить, что и как это было в судьбе сербского народа и чем это стало для судьбы России. И как много десятилетний противник СССР — Югославия — вновь став Сербией, разделил общую судьбу с Россией, которую так же систематически убивал Запад.
20-летие агрессии НАТО против Югославии обсуждают за круглым столом ИА REGNUM
- кандидат исторических наук Олег Айрапетов (Москва)
- кандидат исторических наук Модест Колеров (Москва)
- доктор исторических наук Алексей Тимофеев (Белград, Сербия)
- доктор исторических наук Горан Милорадович (Белград, Сербия)