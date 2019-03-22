Барановичи, Белоруссия, 22 марта, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал всем белорусским чиновникам популяризировать здоровый образ жизни и проходить пешком минимум пять километров в день. Об этом 22 марта сообщает БЕЛТА.

Ходьба

В ходе визита в Барановичи Лукашенко поинтересовался у чиновников, какими видами спорта они занимаются. Какого-то внятного ответа президент Белоруссии не услышал. В связи с этим он и посоветовал чиновникам проходить по несколько километров в день.

«Это кажется шуткой, но не будете ходить по пять километров как минимум — долго не проживёте. Поэтому вы шутите, как хотите, но это очень важно для каждого», — сказал Лукашенко.

Напомним, что ранее Лукашенко, в ходе встречи с научными работникам, предложил проверить слух всех чиновников, так как некоторые из них не слышат, «когда им распоряжения отдаешь».