МИД РФ обеспокоен военными базами США в Афганистане
Вашингтон, 22 марта, 2019, 23:43 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Москва крайне обеспокоена военными базами США на территории Афганистана, которые так и не привели к победе над терроризмом в этой стране. Соответствующее заявление сделал сегодня, 22 марта, спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Спецпредставитель отметил, что целая сеть военных баз США в Афганистане создавалась якобы для борьбы с терроризмом, но терроризм в Афганистане как был, так и остается.
«Вопрос баз является чувствительным для многих, включая нас. Если вся эта сеть, созданная на основе соглашения от 2014 года и под сурдинку борьбы с терроризмом, если это не привело к победе над терроризмом — это наводит на серьезные размышления. Для чего эти базы нужны?» — сказал Кабулов.
Он подчеркнул, что для борьбы с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) эти базы просто не нужны, а для борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) они не используются.
Кабулов заявил, что на самом деле США нужны базы в Афганистане вовсе не для борьбы с терроризмом.
«Мы все знаем, о чем идет речь: это попытка иметь сильное опорное военное присутствие, чтобы иметь возможность оперативно влиять в стратегическом плане на весь окружающий регион — от России до Ирана, Китая, Пакистана и так далее», — сказал дипломат.