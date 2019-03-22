Вашингтон, 22 марта, 2019, 23:43 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Москва крайне обеспокоена военными базами США на территории Афганистана, которые так и не привели к победе над терроризмом в этой стране. Соответствующее заявление сделал сегодня, 22 марта, спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

merlinsinlove Солдат армии США

Спецпредставитель отметил, что целая сеть военных баз США в Афганистане создавалась якобы для борьбы с терроризмом, но терроризм в Афганистане как был, так и остается.

«Вопрос баз является чувствительным для многих, включая нас. Если вся эта сеть, созданная на основе соглашения от 2014 года и под сурдинку борьбы с терроризмом, если это не привело к победе над терроризмом — это наводит на серьезные размышления. Для чего эти базы нужны?» — сказал Кабулов.

Он подчеркнул, что для борьбы с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) эти базы просто не нужны, а для борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) они не используются.

Кабулов заявил, что на самом деле США нужны базы в Афганистане вовсе не для борьбы с терроризмом.

«Мы все знаем, о чем идет речь: это попытка иметь сильное опорное военное присутствие, чтобы иметь возможность оперативно влиять в стратегическом плане на весь окружающий регион — от России до Ирана, Китая, Пакистана и так далее», — сказал дипломат.