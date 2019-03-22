Лондон, 22 марта, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Британия продолжает считать Голанские высоты территорией Сирии, оккупированной Израилем, сообщается 22 марта в заявлении, опубликованном на официальном сайте британского внешнеполитического ведомства.

Gaetano Virgallito Израильский флаг

Таким образом Лондон отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над этими районами.

«Британия считает Голанские высоты оккупированной Израилем территорией», — указано в заявлении пресс-службы МИД Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство ООН также заявило, что не собирается изменять статус оккупированных Израилем Голанских высот.