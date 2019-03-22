Лондон, 22 марта, 2019, 23:15 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть частично преодолели спад последней сессии торгов на неделе, 22 марта передаёт агентство Reuters.

abnews.ru Нефть

К концу торгов нефть марки Brent установились на уровне $67,30 за баррель, что на 83 цента (1,2%) ниже начала торгов, однако выше минимума сессии около $66,5 за баррель.

Нефть марки WTI к концу сессии восстановилась до $59,04 за баррель — минимум сессии для WTI составил около $58,5 за баррель.

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