Париж, 22 марта, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон решил использовать вооруженные силы Пятой республики для охраны правопорядка в ходе очередной акции протеста «жёлтых жилетов», которая должна пройти 23 марта. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает Euronews.

Ella87 Протесты «Желтых жилетов»

Напомним, что в ходе 18-й по счету акции протеста «жёлтых жилетов» в минувшие выходные в центре Парижа произошли погромы. Были разгромлены ряд магазинов и кафе, подожжены автомобили.

Первым с предложением задействовать армию в контроле над уличными протестами выступил премьер-министр Эдуард Филипп. Однако целый ряд французских военных экспертов, общественников и политиков заявил, что этот шаг совершенно неприемлем. Данное решение может привести к человеческим жертвам, так как солдаты не обучены сдерживать манифестантов и не имеют для этого необходимой экипировки. Все это лишь усугубит ситуацию.

Сперва Макрон заявил, что поддерживает мнение общественности и не будет задействовать армию в ходе протестов «жёлтых жилетов». Однако после погрома на Елисейских полях он все же решился вывести армейские подразделения на улицы для обеспечения правопорядка. При этом Макрон утверждает, что армейские подразделения не будут непосредственно задействованы для обеспечения соблюдения правопорядка в ходе акций протеста, а лишь будут охранять важные объекты. В свою очередь, это позволит силами полиции и жандармерии высвободить дополнительные силы для противодействия «жёлтым жилетам».