Вашингтон, 22 марта, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES). Об этом 22 марта сообщает пресс-служба министерства финансов США.

María Alejandra Mora (SoyMAM) Венесуэла

Уточняется, что в чёрный список внесены также филиалы банка в Венесуэле, Уругвае и Боливии.

По мнению Вашингтона, банк и его дочерние структуры используются руководством Венесуэлы для вывода средств за рубеж и тем самым «поддерживают режим Мадуро».

При этом из сообщения американского министерства следует, что санкции стали ответом на арест оппозиционера Роберто Марреро. Отмечается, что он «и другие политзаключённые должны быть немедленно освобождены».

Напомним, накануне советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал «большой ошибкой» Николаса Мадуро арест оппозиционера Роберто Марреро, являющегося руководителем аппарата самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Он пообещал, что данный шаг не останется без ответа со стороны Вашингтона.