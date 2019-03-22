«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом
Москва, 22 марта, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» отменяет самые дешевые багажные тарифы. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает РБК.
Уточняется, что соответствующее письмо департамент продаж «Аэрофлота» разослал билетным агентствам. В этом письме сказано, что «Аэрофлот» отменил самый дешевый тариф «Эконом бюджет», который был на 12−30% дешевле следующего по стоимости тарифа. Напомним, что этот тариф был самым дешевым для пассажиров в экономклассе со своим багажом.
Со 2 апреля старый тариф будет заменен на новый, безбагажный, который подразумевает исключительно провоз ручной клади. Данный тариф будет компенсирован стоимостью, которая выйдет на 12−30% дешевле, чем «Эконом бюджет».
Сперва «Аэрофлот» введет этот тариф на рейсах в Германию и Италию, а затем и на других.
Стоит отметить, что аналогичное изменение тарифов производит авиакомпания «Россия», только сразу на всех среднемагистральных направлениях.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что компания планирует увеличение прибыли в несколько раз от неавиационных услуг. Он объяснил такую необходимость тем, что стоимость авиационного топлива возросла, и из-за этого чистая прибыль авиакомпании в 2018 году упала в четыре раза.