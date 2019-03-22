Москва, 22 марта, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» отменяет самые дешевые багажные тарифы. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает РБК.

Дарья Драй ИА REGNUM Чемодан путешественника

Уточняется, что соответствующее письмо департамент продаж «Аэрофлота» разослал билетным агентствам. В этом письме сказано, что «Аэрофлот» отменил самый дешевый тариф «Эконом бюджет», который был на 12−30% дешевле следующего по стоимости тарифа. Напомним, что этот тариф был самым дешевым для пассажиров в экономклассе со своим багажом.

Со 2 апреля старый тариф будет заменен на новый, безбагажный, который подразумевает исключительно провоз ручной клади. Данный тариф будет компенсирован стоимостью, которая выйдет на 12−30% дешевле, чем «Эконом бюджет».

Сперва «Аэрофлот» введет этот тариф на рейсах в Германию и Италию, а затем и на других.

Стоит отметить, что аналогичное изменение тарифов производит авиакомпания «Россия», только сразу на всех среднемагистральных направлениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что компания планирует увеличение прибыли в несколько раз от неавиационных услуг. Он объяснил такую необходимость тем, что стоимость авиационного топлива возросла, и из-за этого чистая прибыль авиакомпании в 2018 году упала в четыре раза.