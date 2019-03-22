Киев, 22 марта, 2019, 22:50 — ИА Регнум. Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз» прокомментировала встречу кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и украинского политика Виктора Медведчука с главой правительства России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась сегодня в подмосковной резиденции Горки-9. Соответствующее сообщение опубликовано сегодня, 22 марта, на официальной странице «Нафтогаза» в социальной сети Facebook.

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Напомним, что в ходе этой встречи Миллер заявил, что «Газпром» готов продлить действующий контракт на транзит газа через территорию Украины на существующих условиях. Кроме того, Бойко заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.

В «Нафтогазе» считают, что Украине не следует закупать газ у России напрямую, так как тот же российский газ, купленный в Евросоюзе якобы дешевле.

«Также интересно, что господин Медведчук говорит о поставках газа по цене $240—260 за тысячу кубометров. Мы покупали на открытых торгах в ЕС в марте по цене в среднем $226 за тысячу кубометров. А на апрель цена снизилась до уровня около $217. Уже бы хоть демпинговали по-человечески», — сказано в сообщении.

Что касается продления контракта на транзит, то ранее в «Нафтогазе» уже заявляли, что не собираются продлевать контракт на существующих условиях.