Саратов, 22 марта, 2019, 22:42 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова считает, что свыше 40% случаев смерти в России можно предотвратить за счет формирования здорового образа жизни и эффективного лечения. Об этом Скворцова заявила сегодня, 22 марта, в Саратове на совещании по реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

Антон Привальский ИА Красная Весна Кардиограмма

"Хотела бы обратить внимание на методику, которой пользуется Всемирная организация здравоохранения для того, чтобы оценить долю предотвратимых патологических состояний и заболеваний в национальной популяции. Пользуясь этой методикой, мы можем сказать, что в целом потенциально 41% смертей в России предотвратимы», — сказала Скворцова.

Она подчеркнула, что 17% смертей в России составляют случаи гибели от предупреждаемых заболеваний, то есть тех заболеваний, которые вполне можно предупредить в рамках государственной политики по формированию здорового образа жизни человека.

Ещё 24% смертей — это смерти от тех заболеваний, которые подвержены эффективному лечению.

По словам министра, в 2018 году медикам удалось спасти на 6,6 тыс. жизней больше уровня 2017 года. Скворцова заявила, что данный показатель должен вырасти к 2024 году до 230 тыс. жизней. То есть скачок должен быть в 40 раз больше, чем в 2018 году.

«Совершенно очевидно, что этого достичь, просто повышая эффективность и качество оказания медицинской помощи каждому конкретному человеку, невозможно», — констатировала министр.