Каракас, 22 марта, 2019, 22:38 — ИА Регнум. В северной части Венесуэлы попал в засаду полицейский патруль, сообщает 22 марта РИА Новости со ссылкой на источник в местной полиции.

diegoparra Полиция

По информации агентства, на территории штата Карабобо неизвестные устроили засаду полицейских, патрулировавших местность Ла Кабрера.

Двое полицейских погибли на месте, третьего с тяжелыми ранениями доставили в больницу города Маракай, но медики не смогли спасти его жизнь.

Нападавшие скрылись, о мотивах их действий и о них самих на данный момент ничего не известно.

Напомним, на фоне попытки государственного переворота в Венесуэле власти США продолжают заявлять о том, что не исключают военных операций в поддержку мятежников.