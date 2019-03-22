Сантьяго, 22 марта, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Президенты и представители восьми стран Южной Америки подписали соглашение о создании нового регионального блока «Просур» (PROSUR, «Форум за прогресс и развитие Южной Америки»), 22 марта передает агентство Reuters.

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«Это будет форум с твердой и ясной приверженностью демократии, свободе и уважению прав человека», — прокомментировал создание блока президент Чили Себастьян Пиньера.

На подписании соглашения в Сантьяго присутствовали президенты и представители Аргентины, Бразилии, Гайаны, Колумбии, Чили, Эквадора, Парагвая и Перу.

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