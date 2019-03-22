Вашингтон, 22 марта, 2019, 22:22 — ИА Регнум. В Москве с настороженностью восприняли сообщения о планах США провести испытания по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты противоракетой SM-3 Block IIА. Об этом говорится в распространённом 22 марта комментарии МИД России.

Official U.S. Navy Page Запуск ракеты SM-3 Block IIА

«Эти намерения не могут не настораживать. Сообщения о планируемых испытаниях SM-3 Block IIА на перехват МБР в очередной раз подтверждают циничность заявлений Вашингтона о «ненаправленности» глобальной ПРО США против России», — отмечают в ведомстве.

В МИД напомнили, что российские специалисты ещё в 2012 году представляли расчёты, наглядно демонстрировавшие способность американских противоракет данной модификации поражать российские СНВ, тем самым снижая эффективность стратегического сдерживания РФ, однако американская сторона пыталась убедить в их ошибочности.

Теперь же, как отмечают в МИД, «угроза становится реальностью». «Естественно, России придётся это учитывать и принимать необходимые меры, в том числе технического характера», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты. Ранее подобные планы анонсировались Вашингтоном в опубликованном в январе «Обзоре политики США в сфере противоракетной обороны».