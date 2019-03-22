Вашингтон, 22 марта, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Белый дом прокомментировал решение президента США Дональда Трампа отменить новые санкции министерства финансов против Северной Кореи, 22 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Президенту Трампу нравится председатель Ким, и он не считает, что эти санкции необходимы», — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 марта Трамп заявил в «Твиттере», что «приказал отменить» новые санкции против КНДР.

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