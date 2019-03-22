Буэнос-Айрес, 22 марта, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Аргентина, Бразилия, Гайана, Чили, Колумбия, Парагвай, Перу и Эквадор объявили о создании нового регионального блока под названием «Форум развития Южной Америки» (ПРОСУР).

RodrigoF Индеец

Совместное заявление этих стран опубликовано 22 марта.

В тексте заявления указано, что ПРОСУР должен решать «вопросы интеграции в сферах инфраструктуры, энергетики, здравоохранения, обороны, безопасности и борьбы с преступностью и стихийными бедствиями».

Кроме того, ПРОСУР позиционируется как противовес уже существующему Союзу южноамериканских наций (УНАСУР), базирующемуся на принципах уважения прав человека, демократии, свобод и территориальной целостности.