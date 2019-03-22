Волгодонск, Ростовская область, 22 марта, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Случай, произошедший в ночь на 20 марта в детской городской больнице Волгодонска (Ростовская область), лёг в основу уголовного дела. Школьницу, родившую мальчика в туалете медучреждения, подозревают в убийстве ребёнка (ст. 106 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 22 марта.

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По имеющимся в настоящее время сведениям, 16-летняя жительница Волгодонского района до последнего скрывала свою беременность. 19 марта, по всей видимости, у школьницы начались схватки — с жалобами на плохое самочувствие её госпитализировали в городскую больницу для обследования.

«Поздно ночью в туалетной комнате она родила ребёнка. Не принимая мер к поддержанию его жизни, она завернула его в полиэтиленовый пакет и спрятала, а утром выбросила. Но пакет с ребёнком был обнаружен работниками больницы», — уточнили в ведомстве.

Следователи установят мотивы преступления.

Как стало известно порталу 161.ru, семья девочки — из станицы Романовской. В настоящее время родители работают на предприятии в Волгодонске. Издание сообщает, что мать школьницы по образованию психолог. В семье есть ещё двое детей.

О беременности девочки, сообщает источник интернет-издания, не знал никто. И даже она сама. Окружающие не догадывались о том, что школьница в положении, из-за её комплекции и предпочтений в одежде.