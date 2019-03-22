Вашингтон, 22 марта, 2019, 21:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп распорядился отменить введение дополнительных санкций против Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом Трамп написал сегодня, 22 марта, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Сегодня министерство финансов объявило, что добавит дополнительные крупномасштабные санкции к тем, которые уже имеются по Северной Корее. Я сегодня распорядился отозвать эти дополнительные санкции!» — пишет Трамп.

При этом президент США не пояснил, почему он решил не вводить дополнительные санкции против КНДР. Кроме того, он не пояснил, о каких именно дополнительных санкциях идет речь.

Более того, американское казначейство не анонсировало введение каких-либо новых санкций против КНДР.

Однако накануне, 21 марта, казначейство объявило о введении санкций против двух китайских шипинговых компаний, которые, по данным властей США, помогали КНДР избегать санкций.