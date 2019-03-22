Ереван, 22 марта, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Бывший заместитель министра обороны Армении Ваан Ширханян написал большое открытое письмо второму президенту Армении Роберту Кочаряну, в его предисловии назвав написанную экс-президентом книгу «собранием лжи». В армянских СМИ уже несколько дней активно обсуждается письмо Ширханяна, в нём он, в частности, пишет о теракте в здании парламента Армении 27 октября 1999 года, когда вооруженная преступная группа во главе с Наири Унаняном ворвалась в зал заседаний парламента, захватила заложников, а затем открыла стрельбу. Жертвами теракта стали спикер парламента Карен Демирчян, премьер-министр Вазген Саргсян, вице-спикеры парламента Юрий Бахшян и Рубен Мироян, депутаты парламента Арменак Арменакян, Микаэл Котанян и Генрих Абрамян, министр Леонард Петросян. Еще восемь человек были ранены.

Photolure Ваан Ширханян

«Хочу освежить вашу память по нескольким эпизодам», — написал Ширханян, а затем в 23 пунктах представил свою версию событий 1998−1999 годов.

В своем письме Ширханян обвиняет Кочаряна во внешнеполитических неудачах, говорит о понесенных государством миллиардных финансовых потерях, по которым расследование не было завершено по причине событий 27 октября 1999 года. Он также утверждает, что в 1999 году премьер-министру Вазгену Саргсяну в США был представлен список армянских чиновников, имевших огромные счета, что вызвало гнев последнего, после чего «добровольные» инвестиции в промышленность сделал ряд чиновников, в том числе Серж Саргсян — в размере 200 млн долларов.

По части 27 октября Ширханян утверждает, что Роберт Кочарян преднамеренно отложил встречу с террористами, чтобы «если бы были раненые, у них не осталось бы шанса на спасение». Кроме того, по словам Ширханяна, Кочарян надеялся, что команда Вазгена Саргсяна нападет на зал, и у него [Кочаряна] будут все основания уничтожить его команду.

По словам Ширханяна, что после теракта 27 октября ему, Роберту Кочаряну и тогдашнему военному прокурору Гагику Джангиряну тогдашний глава СНБ Горик Акопян представил папку с делом агента СНБ Наири Унаняна, возглавившего группу, совершившую нападение на парламент, однако позже эта папка пропала.

«Может быть, сообщишь, кто приказал уничтожить это дело, которое мы четверо видели своими глазами на столе кабинета Карена Демирчяна», — в письме обращается к Роберту Кочаряну Ваан Ширханян.

В своем открытом письме бывший заместитель министра обороны также затрагивает «Мегринский вариант» урегулирования карабахского конфликта, отмечая, что в беседе с ним Вазген Саргсян разгневанно сказал, что Кочарян согласился обменять Мегри на Лачин.

В беседе с «Радио Азатутюн» на вопрос, почему эту информацию он обнародовал сейчас, Ваан Ширханян ответил: «Дело в том, что до тех пор, пока мы не узнаем правду о прошлом, мы не можем строить будущее. Основываясь на лжи, отклоняя поколения от правды, невозможно построить будущее… О некоторых вещах я много и постоянно говорил все 18 лет. Так что все сделано в свое время. Правда должна быть положена в основу построения будущего».

А на вопрос, может ли это стать основой для раскрытия теракта в парламенте 27 октября, Шинханян сказал: «Конечно».

Один из адвокатов Роберта Кочаряна, Айк Алумян, сообщил Радио Азатутюн, что вчера встретился со вторым президентом и сегодня намерен с ним встретиться, однако не сообщил Роберту Кочаряну об открытом письме Ширханяна и не собирается сообщать о нем.

Руководитель офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян посоветовал задать вопросы по другим темам. В прокуратуре сообщили, что изучают содержание письма.

Сегодня, 22 марта, директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян не подтвердил, но и не опроверг тот факт, что Наири Унанян, совершивший в составе вооруженной группы нападение на парламент Армении 27 октября 1999 года, был агентом СНБ.

На вопрос, есть ли у него информация о том, что Наири Унанян был агентом СНБ, как заявил бывший заместитель министра обороны Ваан Ширханян, Ванецян ответил: «Да, у меня есть информация, но я не подтверждаю и не опровергаю слова Ширханяна, есть ведущий дело орган — Специальная следственная служба (ССС), со всеми вопросами обращайтесь в ССС».