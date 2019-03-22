Челябинск, 22 марта, 2019, 21:21 — ИА Регнум. В Коркинском угольном разрезе нужно ускорить работы по тушению пожаров. Об этом во время посещения объекта заявил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Сергей Наруков Коркинский угольный разрез

«Надо ускорить работы по тушению возгораний. У коллег из РМК есть планы, но я настоятельно попросил ускорить эту работу. Не ждать, когда появится материал для закладки карьера. Они должны подготовить и представить свои предложения», — заявил Текслер.

Этим словам предшествовал приезд врио губернатора на «самую большую яму Евразии». Именно с неё он начал своё знакомство с вверенным ему регионом. Представители Русской медной компании, которая владеет разрезом, сообщили ему о том, что в 2018 году эндогенные пожары здесь были потушены на площади 128 тыс. кв. метров. Уже в 2020 году карьер планируется выложить закладочным материалом и тем самым его ликвидировать.

Как пишет издание Накануне.Ru, после заявления Текслера о том, что укладку закладочного материала в разрез нужно ускорить, ему пытались объяснить, что количество техники для тушения возгораний уже и так увеличено, а до укладки необходимого материала осталось уже немного. Но чиновника такой ответ не удовлетворил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Коркинский угольный разрез перестал использоваться по своему прямому назначению в начале 2018 года — сроки лицензий на его эксплуатацию закончились. Карьер действовал с начала 1930-х годов. Его глубина превышает 500 метров — больше, чем где-либо на территории Евразии.

При этом в разрезе часто возникают пожары. Он находится недалеко от Челябинска и поэтому запах гари часто достигает улиц города. Жители Челябинска и пригородов много раз просили его закрыть.