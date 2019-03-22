Киев, 22 марта, 2019, 20:54 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины намерена провести проверку визита кандидата в президенты страны Юрия Бойко и председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в Россию, где они встречались с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба СБУ.

Government.ru Встреча Дмитрия Медведева с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком

«Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку визиту граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям», — сказано в сообщении СБУ, опубликованном на официальной странице спецслужбы в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Бойко и Медведчук побывали в подмосковной резиденции Горки-9, где встретились с главой правительства России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.