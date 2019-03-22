Душанбе, 22 марта, 2019, 20:54 — ИА Регнум. Власти Таджикистана по правительственному постановлению № 99 намерены списать компаниям и частным предпринимателям долги по налогам, штрафам и пеням, накопившиеся у них с 1 января 2011 года. Общая сумма — более 14 млн 268 тысяч сомони или 1,5 млн долларов. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает «Радио Озоди» со ссылкой на налоговое ведомство Таджикистана и постановление № 99, копия которого находится в распоряжении издания.

Монеты

По словам одного из сотрудников налогового ведомства, Налоговый комитет страны имеет право самостоятельно принимать решения о списании долгов лишь на сумму до 300 тыс. сомони. Что же касается более крупных долговых сумм, то их можно списать только в результате проведения налоговой амнистии.

Напомним, что Таджикистан входит в десятку стран, в которых налоговая нагрузка является самой высокой. По результатам исследования «Paying Taxes 2019» (Налогообложение в 2019 году), проводимого аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers в сотрудничестве со Всемирным банком, общая налоговая ставка Таджикистана — 67,3%.

В 2017 году, по сообщению Ассоциации предпринимателей Таджикистана, более 200 тыс. таджикистанских предпринимателей приняли решение прекратить свою коммерческую деятельность. Однако госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана приводит другие цифры, согласно которым за период 2014—2017 гг. включительно в Таджикистане закрыли свой бизнес всего лишь более 7,3 тысячи юридических лиц.

Частные предприниматели жалуются на то, что компании, стоящие близко к властям страны, получают дополнительные льготы и освобождаются от таможенных выплат. В то время как остальные компании облагаются большими налогами.

Напомним, что «непомерно высокое налогообложение и часто меняющиеся правила игры» беспокоят и инвесторов, в том числе крупнейших — российских.

«Действительно, в Таджикистане очень тяжелая и жесткая налоговая система. Но должен отметить, что такое отношение не только в отношении российских компаний, работающих в Таджикистане. Такую же чрезмерную жесткость налогового бремени ощущают все компании в Таджикистане. Представители российских компаний в Таджикистане жалуются, что такое налоговое требование осложняет их деятельность», — отметил посол РФ в Душанбе Игорь Лякин-Фролов на полях конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана в мае 2018 года.