* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 22 марта, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше не контролирует каких-либо территорий в Сирии, 22 марта передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террор

Трамп показал журналистам карту Ирака и Сирии, согласно которой террористическая группа больше не контролирует какую-либо территорию в регионе.

«Вот (террористическая организация) в день выборов (президентских выборов в США — прим. ИА REGNUM ). Вот (террористическая организация) прямо сейчас», — пояснил Трамп журналистам, показывая карты.

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