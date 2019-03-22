Нью-Йорк, США, 22 марта, 2019, 20:45 — ИА Регнум. Статус оккупированных Израилем Голанских высот остаётся прежним, заявил 22 марта заместитель официального представителя генсека Организации Объединённых Наций Фархан Хак.

Kyle Taylor Голанские высоты

«Ситуация очень точно отражена в резолюции Совета Безопасности ООН и в резолюции Генассамблеи по этому вопросу — статус Голанских высот не изменился», — сказал Фархан Хак.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что пора признать Голанские высоты территорией Израиля.

Позднее его помощник Джон Болтон объяснил это желанием противодействовать Ирану и законному правительству Сирии.