Киев, 22 марта, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Товарооборот между Украиной и Белоруссией сейчас растёт значительными темпами, на 16−20% в год, и вскоре может достигнуть рекордных показателей.

Belarus.mfa.gov.ua Игорь Кизим

Об этом заявил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим в интервью государственному информагенству Укринформ, опубликованному сегодня, 22 марта.

Дипломат напомнил, что президент Украины Петр Порошенко поставил «четкую задачу» — увеличивать товарооборот с Белоруссией до $8 млрд в 2019 году.

«Мы постепенно выходим на эти высокие цифры в интересах обеих стран. В частности, за прошлый год мы достигли товарооборота между Украиной и Беларусью на уровне 5,3 миллиарда долларов. В 2017 году такой товарооборот составил 4,6 миллиарда, а в 2016 году — было 3,8 миллиарда. То есть у нас существует устойчивая тенденция ежегодного увеличения товарооборота на 16−20%», — заявил Кизим.

Вместе с тем, посол признал, что в структуре товарооборота у Украины сальдо отрицательное — прежде всего потому, что Белоруссия главный поставщик горюче-смазочных материалов на Украину.

«Но есть определенная позитивная тенденция — увеличиваем экспорт из Украины в Беларусь. Это традиционно, — в сфере пищевой промышленности, транспорта, электроники. Имеем также значительный потенциал экспорта украинской металлопродукции, который, к сожалению, сейчас блокируется Евразийской экономической комиссией Таможенного союза», — добавил он.

Далее Кизим заявил следующее:

«Проблемы возникают в том плане, что Беларусь входит в Евразийский экономический союз и придерживаться определенных правил, в том числе таких, которые ограничивают импорт украинской продукции на рынок ЕАЭС. В то же время Беларусь заинтересована, чтобы правила Союза не ограничивали сотрудничество с другими странами и пытается действовать с учетом собственных интересов».

ИА REGNUM напоминает, что в январе этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с представителем Киева Евгением Марчуком, на которой заявил, что нынешний товарооборот между странами — «это, конечно, не наш уровень».

«Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся», — заявил тогда Лукашенко.

В свою очередь, Марчук сообщил белорусскому лидеру, что президент Украины Петр Порошенко «доволен» развитием украинско-белорусского сотрудничества.