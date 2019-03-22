Владикавказ, 22 марта, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поблагодарил генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского за готовность к сотрудничеству и заинтересованность в решении важных для республики вопросов, а также отметил значимость совместной деятельности. Сегодня, 22 марта, на встрече во Владикавказе они обсудили вопросы исполнения постановления правительства РФ от 30 апреля 2018 года №534 и меры по улучшению ситуации в электросетевом комплексе республики.

«Россети» Главы «Россетей» и Северной Осетии обсудили развитие электросетей региона

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью компании «Россети», встреча состоялась в рамках трехдневной рабочей поездки Павла Ливинского по регионам Северо-Кавказского федерального округа.

«Проблемы и задачи у нас одни, и мы с «Россетями» их успешно решаем, но различные вопросы остаются, и мы готовы работать над ними в конструктивном диалоге с нашими коллегами», — сказал Вячеслав Битаров, открывая совещание.

«Сегодня мы предлагаем обсудить комплекс мер, необходимый для исполнения критериев постановления правительства РФ №534, направленные на снижение потерь и улучшение платёжной дисциплины, чтобы вывести на стабильные финансово-экономические параметры функционирование сетевого комплекса республики», — подчеркнул глава «Россетей» Павел Ливинский.

Одним из основных мероприятий является пересмотр нормативом потребления, а также повышение платёжной дисциплины предприятий ЖКХ и доведение уровня оплаты за энергоресурсы до 100%. Для реализации данной задачи «Россети» реализуют «Программу снижения потерь» с финансированием за счёт собственных средств порядка 0,6 млрд. руб. В рамках данной программы планируется реконструировать 430 км распределительных сетей 0,4 кВ и смонтировать 13 тысяч интеллектуальных приборов учета.

«Данные меры позволят снизить потери до 15,37% к 2022 году», — отметил Павел Ливинский.

В целях реализации данных предложений договорились дополнительно проработать и уточнить расчеты и выйти с консолидированным предложением в правительство Российской Федерации.