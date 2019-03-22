Майкоп, 22 марта, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Заместитель главы администрации города Майкопа Республики Адыгея задержан по подозрению в получении взятки 22 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

В отношении 39-летнего чиновника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»).

По версии следствия, 22 марта чиновник в своем служебном кабинете получил взятку от местной жительницы в сумме 90 тыс. рублей. За что именно предназначалась взятка, следственные органы пока не уточняют.

Чиновник задержан, проводятся следственные мероприятия.

По информации «Кубанских новостей», речь идёт о замглавы администрации, который курировал работу городской инфраструктуры, блок ЖКХ и благоустройства, МУПы.