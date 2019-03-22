Киев, 22 марта, 2019, 20:08 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 22 марта, косвенно прокомментировал скандал вокруг заявления генерального прокурора Юрия Луценко о существовании списка «неприкасаемых», переданного ему посольством США, а точнее — лично нынешним послом Мари Йованович.

7th Army Training Command Мари Йованович и Петр Порошенко

Во время торжественных мероприятий по случаю 27-й годовщины создания СБУ Порошенко, в частности, заявил, что Украина очень ценит отношения стратегического партнерства с США, а посол Мари Йованович имеет его «полную поддержку», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Хочу подчеркнуть, что Украина высоко ценит отношения стратегического партнерства с США на основе четкой двухпартийной поддержки. Наши отношения с Вашингтоном еще никогда в истории не были настолько эффективными и предметными, как сегодня… В этом контексте хотел бы отметить важную роль посла США в Украине Мари Йованович в деле продвижения украино-американских отношений. И подчеркиваю, она как представитель США как государства и президента США Дональда Трампа, большого друга Украины и большого моего друга, имеет полную мою поддержку», — сказал Порошенко.

Заявление президента Украины большинство экспертов и политиков расценили таким образом, что он фактически «сдал» Юрия Луценко.

«Порошенко предал Луценко, хотя я уверен, что прокурор не делал бы таких резких движений по Йованович, не получив хотя бы немого одобряющего кивка от своего кума и работодателя своей жены. Теперь на примере Луценко видно, что ради собственного спасения Порошенко сдаст и любого другого чиновника, с которым он «ходил на дело», — заявил народный депутат Сергей Лещенко.

Собственно заявление Луценко о «списке неприкасаемых» депутат расценил как «выстрел самому себе в ногу», высказав мнение, что генпрокурор наслушался сплетен, что Мари Йованович досрочно уезжает из Украины, и потому решил «плюнуть на дорожку в спину».

«Плохие новости для Луценко: Йованович не уезжает досрочно. Ее трехлетний срок должен был закончиться летом 2019 года, но еще до скандала посол согласилась поработать до окончания парламентских выборов, то есть, фактически, до католического Рождества. Но теперь, не исключено, с целью проучить глупых украинских коррупционеров-прокуроров, ее полномочия могут захватить частично 2020 год… Луценко думал, что США сдадут Йованович… Он забыл (а скорее — не знал), что американцы своих послов защищают до последнего», — комментирует ситуацию Сергей Лещенко.

ИА REGNUM напоминает, что украинский генпрокурор Юрий Луценко в интервью американскому Hill. TV заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович якобы передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. В Госдепе в ответ заявили, что утверждения генерального прокурора Украины «не соответствуют действительности и имеют целью запятнать репутацию посла Йованович».

Вместе с тем, ряд экспертов и политиков на Украине все настойчивее требует от Луценко предоставить копию упомянутого им «списка».