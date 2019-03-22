Киев, 22 марта, 2019, 19:48 — ИА Регнум. На Украине высокие рейтинги шоумена Владимира Зеленского говорят о наличии «слепой ярости» населения к нынешней власти. Об этом 21 марта в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Эксперт прогнозирует, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко объединит вокруг себя электорат старой элиты, в частности президента Петра Порошенко и экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

«Социология дает моментальный срез. Все дают Зеленскому первое место и что он побеждает во втором туре. Скажу сразу: второй будет первым. Порошенко или Тимошенко выиграют выборы у Зеленского во втором туре… Во-первых, Порошенко давит админресурсом — главнокомандующий и т. д… С Тимошенко он точно проиграет, потому что голоса Порошенко, Гриценко пойдут ей, а не Зеленскому», — добавил Карасев.

При этом политолог признал, что избирательная кампания Зеленского, которая построена на цифровом формате, уже стала новацией для избирательных кампаний мира.

«Во-вторых, Зеленский вел избирательную кампанию в цифровом формате, это цифровой кандидат, что является новацией для избирательных кампаний в мире. Но ему придется выйти из этого виртуала на содержательную дискуссию, к которой он абсолютно не готов… Кого он там предложит… У него нет кадров и команды. Это очевидно», — прогнозирует Карасев.

Напомним, в январе политолог Карасев выражал надежду на то, что во втором туре Зеленский поддержит Тимошенко.

«Интрига в том, кого поддержит Зеленский, если не выйдет во второй тур, если выйдут Порошенко и Тимошенко? Надеюсь, думаю, что будет Тимошенко, а не Порошенко… Зеленский может способствовать Тимошенко», — сказал Карасев.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос соцгруппы «Рейтинг», который проводился с 9 по 15 марта, свидетельствует, что лидером президентского рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский. Его поддерживают 24,9% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

Вторую позицию занимает лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (18,8%), третью — президент Пётр Порошенко (17,4%). За Юрия Бойко готовы отдать свои голоса 10,2%, за экс-министра обороны Анатолия Гриценко — 9,4%, за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — до 6%.

При этом во втором туре Зеленский побеждает и Порошенко (39% против 19%), и Тимошенко (35% против 22%), и Гриценко (34% против 26%). Зеленский имеет прочные электоральные позиции в юго-восточных областях и в центре страны. Тимошенко и Порошенко — в центре и на западе, Гриценко — на западе, а Ю. Бойко — на востоке страны. Зеленский является лидером электоральных симпатий в городах, среди молодежи и людей среднего возраста, в основном его поддерживают мужчины. Тимошенко — в сёлах и среди старших избирателей, ее в основном поддерживают женщины.