Старая элита объединится вокруг Тимошенко против Зеленского — эксперт
Киев, 22 марта, 2019, 19:48 — ИА Регнум. На Украине высокие рейтинги шоумена Владимира Зеленского говорят о наличии «слепой ярости» населения к нынешней власти. Об этом 21 марта в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Эксперт прогнозирует, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко объединит вокруг себя электорат старой элиты, в частности президента Петра Порошенко и экс-министра обороны Анатолия Гриценко.
«Социология дает моментальный срез. Все дают Зеленскому первое место и что он побеждает во втором туре. Скажу сразу: второй будет первым. Порошенко или Тимошенко выиграют выборы у Зеленского во втором туре… Во-первых, Порошенко давит админресурсом — главнокомандующий и т. д… С Тимошенко он точно проиграет, потому что голоса Порошенко, Гриценко пойдут ей, а не Зеленскому», — добавил Карасев.
При этом политолог признал, что избирательная кампания Зеленского, которая построена на цифровом формате, уже стала новацией для избирательных кампаний мира.
«Во-вторых, Зеленский вел избирательную кампанию в цифровом формате, это цифровой кандидат, что является новацией для избирательных кампаний в мире. Но ему придется выйти из этого виртуала на содержательную дискуссию, к которой он абсолютно не готов… Кого он там предложит… У него нет кадров и команды. Это очевидно», — прогнозирует Карасев.
Напомним, в январе политолог Карасев выражал надежду на то, что во втором туре Зеленский поддержит Тимошенко.
«Интрига в том, кого поддержит Зеленский, если не выйдет во второй тур, если выйдут Порошенко и Тимошенко? Надеюсь, думаю, что будет Тимошенко, а не Порошенко… Зеленский может способствовать Тимошенко», — сказал Карасев.
Как сообщало ИА REGNUM, опрос соцгруппы «Рейтинг», который проводился с 9 по 15 марта, свидетельствует, что лидером президентского рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский. Его поддерживают 24,9% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.
Вторую позицию занимает лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (18,8%), третью — президент Пётр Порошенко (17,4%). За Юрия Бойко готовы отдать свои голоса 10,2%, за экс-министра обороны Анатолия Гриценко — 9,4%, за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — до 6%.
При этом во втором туре Зеленский побеждает и Порошенко (39% против 19%), и Тимошенко (35% против 22%), и Гриценко (34% против 26%). Зеленский имеет прочные электоральные позиции в юго-восточных областях и в центре страны. Тимошенко и Порошенко — в центре и на западе, Гриценко — на западе, а Ю. Бойко — на востоке страны. Зеленский является лидером электоральных симпатий в городах, среди молодежи и людей среднего возраста, в основном его поддерживают мужчины. Тимошенко — в сёлах и среди старших избирателей, ее в основном поддерживают женщины.