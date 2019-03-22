Вашингтон, 22 марта, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Предложение о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами сделано по соображениям противодействия Ирану и Сирии в этом регионе, заявил 22 марта советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на своей странице в Twitter.

Gage Skidmore Джон Болтон

По мнению Болтона, позволить Сирии контролировать Голанские высоты значит проигнорировать «зверства Асада».

«Укрепление безопасности Израиля укрепляет нашу способность совместно бороться с общими угрозами», — написал Болтон.

Напомним, в 1967 году во время войны израильские войска заняли принадлежащие Сирии Голанские высоты, а в 1981 году объявили их своей территорией. Ни одна из стран мира не признала законность этого акта, и Голанские высоты считаются оккупированными Израилем сирийскими территориями.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Вашингтону пора официально признать Голанские высоты частью государства Израиль.