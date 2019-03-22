Киев, 22 марта, 2019, 19:30 — ИА Регнум. Украина в январе 2019 года импортировала 188,299 млн кубометров природного газа на общую сумму $56,791 млн.

Bnews.kz Газ

Соответствующие данные сегодня, 22 марта, обнародовала украинская государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Средняя цена импортированного газа в январе нынешнего года для Украины составила $301,6 за 1 тыс. кубометров ($284 за тысячу кубометров в декабре 2018-го).

Согласно информации ведомства, основными контрагентами по итогам января традиционно стали компании из Швейцарии, поставившие на Украину 76,398 млн кубометров газа на $22,213 млн. Также в первой тройке поставщиков компании из Польши (36,5 млн кубометров на $10,57 млн) и Германии (26,623 млн кубометров на $7,506 млн).

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, в 2018 году Украина импортировала 10,39 млрд кубометров природного газа, заплатив за него $3,12 млрд.

В феврале министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина готова вновь закупать газ у Российской Федерации напрямую — если Москва сможет предоставить гарантии прозрачных поставок и рыночной стоимости ресурса. Также он заявил, что стоимость импортного газа для Украины должна определяться в рамках европейского механизма ценообразования, а сам газ должен быть дешевле, чем для стран Европы.