Санкт-Петербург, 22 марта, 2019, 19:01 — ИА Регнум. В Петербурге отреставрируют здание Монетного двора на территории Петропавловской крепости. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

Петропавловская крепость. Монетный двор

Заказчиком работ выступает АО «Госзнак». Стоимость контракта оценивается почти в 70,6 млн рублей. Речь идет о Северном цейхгаузе (корпус № 2), расположенном в доме №6, литера А.

В связи с тем, что работать реставраторам придется при соблюдении строгого температурного режима — не ниже 8 градусов тепла, то приступить они смогут не раньше июля 2019 года. Ожидается, что работы будут завершены к концу 2021 года.

За это время подрядчик должен будет убрать с фасадов все лишнее, отремонтировать штукатурку дымовых и вентиляционных труб, демонтировать позднюю металлическую обшивку, проверить карнизные свесы, водосточные трубы; все, что пришло в негодность, придется заменить.

Следует также расчистить стены, архитектурные детали, наличники от поздних окрасочных слоев и цементных вставок. Восстановить утраченные козырьки по историческим образцам и аналогам, отреставрировать оконные решетки, цоколи.

«Реставрацией предусмотреть расчистку поверхностей, замену утраченных или разрушенных фрагментов в идентичном камне, восполнение реставрационными составами сколов и выбоин, шовного материала и гидрофобизацией поверхностей», — говорится в документах.

Заметим, «Госзнаку» пришлось также разместить конкурс почти за 2 млн рублей на очистку Монетного двора от снега после петербургской зимы.