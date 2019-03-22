Каракас, 22 марта, 2019, 18:44 — ИА Регнум. Заявления властей США и их сателлитов о возможности всех вариантов действий в Венесуэле не подразумевают диалога или уважения к международному праву, заявил 22 марта глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в своем Twitter.

Кукрыниксы. Мечты Пентагона. 1965

«Вашингтон в своей гангстерской манере говорит, что «в случае с Венесуэлой возможны все варианты. Они лгут!» — написал Арреаса.

Министр иностранных дел Венесуэлы подчеркнул, ни один из этих «возможных вариантов» не содержит «ни диалога, ни уважения к международному праву или конституции Венесуэлы».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи в Вашингтоне с президентом Бразилии Болсонару президент США Трамп заявил, что в отношении Венесуэлы изучаются все варианты действий.