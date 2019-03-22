Екатеринбург, 22 марта, 2019, 18:43 — ИА Регнум. В Свердловской области меры по недопущению развития радикальных движений в молодежной среде стали темой заседания областной межведомственной комиссии по профилактике экстремизма, которое по поручению Евгения Куйвашева 22 марта провёл вице-губернатор Сергей Бидонько. Об этом корреспонденту сообщили в региональном Департаменте информационной политики.

Бидонько отметил, что активные меры по формированию системы профилактики экстремизма на региональном и муниципальном уровне — один из приоритетов, заданных губернатором. Так, на основе базового документа для всех органов власти и ведомств, задействованных в борьбе с экстремизмом — Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года — главой региона в прошлом году был утвержден двухлетний региональный план.

Результатом совместных действий, по словам Сергея Бидонько, стала стабильная обстановка в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также социально-политической активности в регионе. Это подтвердил и замначальника полиции по оперативной работе областного Главка Александр Бутаков, который сообщил, что с января по март 2019 года на Среднем Урале не зарегистрировано ни одного преступления экстремистской направленности.

Однако первоочередные задачи в сфере профилактики экстремизма остаются неизменными. Особое внимание, убежден вице-губернатор, здесь следует уделить угрозе экстремистских проявлений в молодежной среде.

«Молодые люди наиболее подвержены такому влиянию, а значит — формированию радикальных взглядов и убеждений. Наша задача — уберечь их от этого воздействия путем профилактических мер. Эту работу должны вести прежде всего в школах, техникумах, колледжах и вузах — там, где подростки и молодежь проводят больше всего времени и где завязывают первые отношения и контакты», — сказал вице-губернатор.

Заместитель министра образования Свердловской области Юрий Зеленов рассказал, что последние несколько лет в свердловских школах регулярно проводится «единый урок» по безопасности в сети интернет. Это масштабный проект, в который вовлечены дети, родители. На занятиях идет речь в том числе о предупреждении участия детей в социально опасных группах. Всего в акции уже приняли участие более 300 тысяч человек.

Кроме того, Сергей Бидонько обратил внимание коллег на вопросы профилактики экстремистских проявлений в муниципальных образованиях.

«Чтобы избежать появления там очагов напряженности и возможных проблемных ситуаций, необходимы эффективные и адекватные возникающим ситуациям формы профилактической деятельности», — сказал он, отметив, что на сегодняшний день в более 30 муниципалитетах области действуют муниципальные комплексные программы, направленные на профилактику экстремизма и гармонизацию межнациональных отношений.