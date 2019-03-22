Лондон, 22 марта, 2019, 18:33 — ИА Регнум. «Ги Верхофстадт, крупный европейский федералист, кем только не побывал за свою карьеру. Депутат, министр, премьер-министр, евродепутат вот уже десять лет и лидер либералов из партии Alde. Блестящий оратор, полиглот и неутомимый человек — нет такой лужи, в которую он бы не наступил, и сада, в котором его не видели. Это одно из самых узнаваемых лиц Брюсселя, представитель парламента в переговорах о Брексите, член советов директоров и писатель», — характеризует испанское издание El Mundo героя своего материала.

(сс) ALDE Communication Ги Верхофстадт

Бельгиец принял группу корреспондентов европейских изданий в своем кабинете, едва прошел час после того, как Тереза Мэй отправила письмо с просьбой о продлении переговоров о выходе Великобритании из ЕС, и за день до презентации своей предвыборной инициативы Team Europe. В отличие от других партий, у Alde нет избранника, который мог бы говорить за всю платформу. Там полагают (как и Макрон или, возможно, за Макрона), что раз нет межнациональных избирательных списков, выдвижение кандидата от партии не делает честь демократии.

Голос Верхофстадта — один из самых отчетливых и твердых среди тех, кто против предоставления Соединенному королевству «слепой отсрочки», ставшей главной темой этой недели. «В этом нет смысла, никакого. Это сделает там необходимыми европейские выборы, приведет к внутренним переговорам в течение долгих месяцев или лет. Мы должны заниматься другими вещами: реформировать Европу, обновлять ее. Это не вариант для нас», — сказал бельгийский политик.

Свое недовольство он объяснил просто: «После дюжины голосований в Вестминстере мы можем сказать, что они всегда против чего-то, никогда не за. Против соглашения, против отсутствия соглашения, против второго референдума, против поправки о контроле парламента. Но вплоть до текущего момента они ни разу не были за что-то. Или за процесс, который может привести к формированию большинства. Брексит — это не ключевой, жизненно важный элемент британской политики, а часть внутренней войны между тори и лейбористами». Сперва британцы должны «навести порядок в собственном доме», считает Верхофстадт, а потом уже можно будет предоставить им отсрочку.

Когда бывшего премьер-министра Бельгии спросили, что он предпочел бы: выход Великобритании из ЕС без договоренностей или продление переговоров с неопределенным финалом — тот ответил, что такой выбор сейчас не стоит. «Если мы останемся прежними, останемся твердыми, то, по моему мнению, — я настроен оптимистично — соглашение возможно», — подчеркнул политик.

Кроме того, он сделал пророчество: «Я уверен, что через десять или двадцать лет мы еще увидим их [британцев] в Евросоюзе. Это утрата, что они уходят, это сумасшествие — то, как все сработало, но есть поколения, которые осознают это, и однажды они вернутся. Я твердо уверен: через десять, двадцать или тридцать лет, но они это сделают».