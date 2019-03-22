Вашингтон, 22 марта, 2019, 18:30 — ИА Регнум. C появлением таких новых технологий, как спутниковая связь и цифровая электроника, страны-экспортеры оружия вынуждены принять меры предосторожности для обеспечения того, чтобы оружие, которое они экспортируют, в какой-то момент не было обращено против них самих.

U.S. Department of Defense F-35A Lightning II ВВС США

Таким образом, США готовы продавать оружие иностранным клиентам, добавляя возможность удаленно отключить их. Данный факт означает, что именно Вашингтон решает, когда, где и как это оружие может быть использовано. Это опасное посягательство на национальный суверенитет страны-покупателя, а также создает скрытую оперативную угрозу ее обороноспособности. Об этом рассуждает редакция военного новостного портала Defense-aerospace.com.

Страны, которые сейчас эксплуатируют поставляемое США оружие, должно быть, задаются вопросом, не были ли такие возможности встроены в оружие, которое им продано, и если да, то когда оно может быть отключено.

Однако этот вопрос зависит не только от госорганов Соединенных Штатов. Это видно на примере совместной программы по созданию ударного истребителя пятого поколения F-35. Независимо от их пользователя данные боевые машины будут контролироваться компанией-производителем Lockheed Martin. Именно она владеет правами интеллектуальной собственности на систему ALIS, которая контролирует работу и статус каждого самолета F-35 в мире и может приземлить его одним щелчком переключателя.